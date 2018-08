Nintendo Präsident Kimishima bestätigt DLC und Events für mehr Spiele

In einer Präsentation der Verkaufszahlen hat sich Nintendo Präsident Kimishima zu den Zukunftsplänen des Konzerns geäußert. Laut Kimishima gehören Downloaderweiterungen (DLC) und Ingame-Events künftig zum festen Bestandteil der Spiele.

„Um bei Spielen längerfristigen Spaß zu gewährleisten haben wir vor, mehr Downloadinhalte und Events anzubieten, die die Begeisterung für die Spiele aufrechterhalten,“

so der Nintendo Präsident.

Als Beispiele nannte er die Splatfests in Splatoon 2, Super Mario Odyssey’s Luigi Balloon World und den Erweiterungspass von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.