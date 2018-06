Nintendo Labo künftig auch in anderen Spielen verwendbar

In den vergangenen Wochen ist es ziemlich ruhig um Nintendos Papp-Konzept Nintendo Labo geworden. Die Japaner planen allerdings, die Toy-Con-Zubehörteile künftig auch in anderen Spielen zu verwenden.

Mario Kart 8 Deluxe wird das erste Spiel sein, welches von den Möglichkeiten von Nintendo Labo profitiert, heißt es in einer neuen PR-Mitteilung von Nintendo. In dem Funracer dürft ihr künftig auf Wunsch zum Toy-Con Motorrad greifen und um den Sieg kämpfen.

Seid ihr mit dem Motorrad unterwegs, verfolgt ihr das Geschehen aus der Über-Schulter-Perspektive. Drückt auf dem Steuerkreuz nach unten, um zur normalen Ansicht zu wechseln.

Grab the Toy-Con Motorbike handlebars and race to victory! #MarioKart 8 Deluxe is now compatible with the Toy-Con Motorbike creation from the #NintendoLabo Variety Kit! pic.twitter.com/4bUYoTsdvC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26. Juni 2018