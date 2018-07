Nintendo Labo gamescom 2018 > Kreativ werden und in Köln ausstellen!

Big-N hat eine coole „Nintendo Labo gamescom 2018“-Aktion gestartet. Genauer gesagt sind es sogar zwei Aktionen: Your Toy-Con @ gamescom und der Nintendo Labo Creators Contest. Für Teilnehmer an beiden Aktionen winken coole Preise und die Möglichkeit, die eigenen Kreationen auf der gamescom auszustellen.

Your Toy-Con @ gamescom

Bei dieser Aktion ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt! Gestaltet besonders schöne, lustige oder coole Toy-Cons mithilfe von Nintendo Labo unter Verwendung der bisher veröffentlichten Bausätze Nintendo Labo Toy-Con 01: Multi-Set oder Nintendo Labo Toy-Con 02: Robo Set.

Natürlich dürft ihr auch ganz eigene Papp-Ideen erschaffen, ganz wie es euch beliebt.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, sollte sein Toy-Con bis zum 13. August an folgende Adresse einsenden:

Nintendo Deutschland

Kennwort gamescom

Herriotstraße 4

60528 Frankfurt

Eine Jury entscheidet, welche der Kreationen mit zur gamescom 2018 reisen und dort auf dem Nintendo Stand ausgestellt werden. Die Namen der Künstler dieser Toy-Con wandern in eine Losbox: Drei von ihnen haben die Chance ein limitiertes Nintendo-Fan Paket zu gewinnen. Außerdem erhalten sie pünktlich zum Launch am 5. Oktober Super Mario Party. Natürlich bekommen alle Teilnehmer ihre Kreationen anschließend wieder zurück.

Nintendo Labo Creators Contest

Die zweite Nintendo Labo-Aktion ist der europäische Nintendo Labo Creators Contest. Dieser läuft seit gestern und darin wird Europas kreativster Nintendo Labo-Fan gesucht. Die Teilnehmer dürfen ihre Werke in drei Kategorien einreichen.

In „Kreationen“ gilt es, möglichst originelle Toy-Cons zu bauen.

In „Dekorationen“ werdet ihr zum Deko-Designer.

In „Kinder“ sucht Nintendo die besten Nachwuchs-Bastler bis zu einem Alter von 12 Jahren.

Jeder kann Bilder seiner Kreationen über die offizielle Seite des Nintendo Labo Creators Contest einreichen.

Teilnahmeschluss ist der 7. September. Auf die Besten in jeder Kategorie wartet als Hauptgewinn je eine speziell für diesen Zweck designte Nintendo Switch in Papp-Optik, sowie ein Paar Joy-Con im selben, coolen Labo-Design.

Anregungen und Ideen findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Labo oder auf der Wettbewerbsseite von Nintendo of America. In den USA ist der Kreativ-Contest gerade zu Ende gegangen.

Natürlich dürft ihr auch an beiden Aktionen gleichzeitig teilnehmen!

Alle Infos zum Creators Contest: Direkt bei Nintendo!