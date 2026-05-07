Gerüchte gab es schon seit einigen Wochen, doch nun ist es Gewissheit: Nintendo bringt mit Star Fox ein Spiel rund um Fox McCloud auf Nintendo Switch 2. Bei dem Titel handelt es sich um ein umfangreiches Remake des N64-Klassikers Lylat Wars, der nun im neuen Gewand und mit neuen Spielmodi aufwarten soll.
Mehr Details in folgender Nintendo Direct:
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Ein modernisiertes Abenteuer: Star Fox basiert auf Lylat Wars und nutzt die Leistungsfähigkeit von Nintendo Switch 2, um die Welt des Nintendo 64-Spiels in komplett überarbeiteter Grafik zurückzubringen. Ob die lebendige, farbenprächtige Landschaft von Corneria oder die trostlos-verseuchten Ozeanen auf Zoness: Das gesamte Lylat-System erstrahlt in neuem Glanz. Hinzu kommen neue cineastische Zwischensequenzen mit vollvertonten Dialogen und nie zuvor gezeigten Missionsbesprechungen, die spannende Einblicke in die Charaktere und das Star Fox-Universum bieten.
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Intensive Weltraumschlachten: Der Arwing, ein Hochleistungs-Luft- und Raumjäger, kann gegnerische Streifkräfte mit Lasersalven pulverisieren und ihnen das Leben mittels zahlreicher Flugmanöver schwermachen. Die Spieler:innen können im Flug abbremsen, um Verfolger auszutricksen, den Turbo für einen Temposchub einsetzen und sogar Loopings und Rollen ausführen, die gegnerische Schüsse abwehren.
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Neue und vertraute Spielmodi: Star Fox bietet abwechslungsreiche Spielmodi.
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Kampagne: Ihre Mission, Andross das Handwerk zu legen, führt die Pilotinnen und Piloten zu den unterschiedlichsten Planeten, durch Asteroidenfelder und mitten hinein in Freiflug-Luftkämpfe. Zu Beginn können sie zwischen den Schwierigkeitsgraden Leicht oder Normal wählen. Stellen sie ihr Flugvermögen unter Beweis, verdienen sie Medaillen, mit denen sie schließlich den Expertenmodus freischalten. Je nach erreichten Missionszielen, der Zahl abgeschossener Gegner und anderen Faktoren ändert sich möglicherweise die Route durch das Lylat-System. Ein guter Grund also, das Planetensystem mehrfach mit verschiedenen Strategien zu erkunden.
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Herausforderungsmodus: Haben die Spieler:innen ein Level erfolgreich abgeschlossen, können sie es im Herausforderungsmodus mit einer Vielzahl alternativer Missionsziele und Aufgaben, von denen manche nicht in der Kampagne zu finden sind, erneut in Angriff nehmen. Herausforderungen sind im Schwierigkeitsgrad Normal oder Experte verfügbar.
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Schlacht-Modus: In diesem brandneuen Modus treten die Pilotinnen und Piloten in actiongeladenen 4-gegen-4-Luftkämpfen gegeneinander an – entweder als Team Star Fox oder Team Star Wolf. Es gilt, sich in drei Leveln mit unterschiedlichen Zielen zu beweisen: Auf Corneria müssen sie die Kontrolle über eine bestimmte Zone erlangen, auf Fichina Energiekristalle sammeln und in Sektor Y die Fracht der gewieften Weltraumpiraten zurückbeschaffen. Dazu können sie sich lokal mit Freundinnen und Freunden zusammentun oder online mit Spieler:innen aus aller Welt in die Lüfte schwingen. Star Fox unterstützt zudem die GameShare*3-Funktion. Während GameShare online ausschließlich auf Nintendo Switch 2-Konsolen zur Verfügung steht, ermöglicht es mit lokalen Nutzern das Teilen kompatibler Spiele sowohl auf Nintendo Switch 2– als auch auf Nintendo Switch-Konsolen.
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Zusätzliche Nintendo Switch 2-Funktionen:
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Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller: Einzelspielerinnen und -spieler können in der Kampagne und im Herausforderungsmodus mit dem Joy-Con 2-Controller nahtlos zwischen Knopf- und Maus-Steuerung wechseln. Der Maus-Zielmodus ermöglicht intuitives Zielen: Spielt ein Freund oder eine Freundin mit, können sie jeweils die Richtschütze- oder Pilotenrolle übernehmen.
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Charakter-Avatare in GameChat und AR-Accessoires: Mithilfe eines interaktiven Avatars, der Gesichtsausdrücke und Bewegungen spiegelt, können die Spieler:innen als Fox McCloud oder ein anderes Team-Mitglied erscheinen, wenn sie sich via GameChat*4 mit Freundinnen und Freunden unterhalten. Über die AR-Accessoires des Spiels können sie ihre Gesichter zum Beispiel mit Fox‘ Ohren oder einem Falco-Schnabel versehen, der sich beim Sprechen bewegt.
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Quelle: PM Nintendo DE | Artikelbild © Nintendo