Neue und vertraute Spielmodi: Star Fox bietet abwechslungsreiche Spielmodi.

Kampagne: Ihre Mission, Andross das Handwerk zu legen, führt die Pilotinnen und Piloten zu den unterschiedlichsten Planeten, durch Asteroidenfelder und mitten hinein in Freiflug-Luftkämpfe. Zu Beginn können sie zwischen den Schwierigkeitsgraden Leicht oder Normal wählen. Stellen sie ihr Flugvermögen unter Beweis, verdienen sie Medaillen, mit denen sie schließlich den Expertenmodus freischalten. Je nach erreichten Missionszielen, der Zahl abgeschossener Gegner und anderen Faktoren ändert sich möglicherweise die Route durch das Lylat-System. Ein guter Grund also, das Planetensystem mehrfach mit verschiedenen Strategien zu erkunden.

Herausforderungsmodus: Haben die Spieler:innen ein Level erfolgreich abgeschlossen, können sie es im Herausforderungsmodus mit einer Vielzahl alternativer Missionsziele und Aufgaben, von denen manche nicht in der Kampagne zu finden sind, erneut in Angriff nehmen. Herausforderungen sind im Schwierigkeitsgrad Normal oder Experte verfügbar.