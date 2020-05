Wie aus dem Nichts hat Nintendo heute die Bombe platzen lassen und einen neuen Ableger der Paper Mario-Reihe exklusiv für die Nintendo Switch angekündigt. Paper Mario: The Origami King soll bereits am 17. Juli 2020 erscheinen und präsentierte sich in einem ersten Trailer, der Einblicke in das Gameplay und die Story des Rollenspieles bietet.

In Papier Mario: The Origami King erwartet Paper Mario mit König Olly ein neuer Bösewicht, der die Papierwelt mächtig auf den Kopf stellt und dabei sogar Bowsers Schergen für seinen perfiden Plan einspannt. Passenderweise besitzt Mario auch zahlreiche neue Fertigkeiten, um sich der Bedrohung zur Wehr zu setzen und das Pilzkönigreich zu retten. So besitzt er nun Faltarme, mit denen er Elemente der Umgebung hervorziehen, auffalten, zupfen oder rupfen kann. Darüber hinaus darf sich Mario über die Hilfe vieler bekannter Gesichter freuen, darunter auch seinem Erzrivalen Bowser.

In den Kämpfen erwartet Serienkenner ebenfalls frischer Wind. Mario steht in der Mitte einer ringförmigen Arena, seine Gegner hingegen auf verschiedenen Feldern des Rings. Für die SpielerInnen gilt es, die Ringsegmente geschickt anzuordnen, um Widersacher zu Gruppen zusammenzuschieben und einen Schadensbonus beim Angriff zu erhalten. Cleveres Vorgehen ist daher gefragt, um die gewieften Pappenheimer plattzumachen.

Quelle: Nintendo DE