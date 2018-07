Nintendo kündigt Nintendo Labo an

Im Laufe des gestrigen Tages wurde auf der Nintendo Seite eine spezielle Enthüllung für 23:00 Uhr angekündigt. Diese sollte vor allem für Kinder interessant sein. Wie sich schließlich herausstellte, handelte es sich bei dieser Ankündigung um Nintendo Labo. Doch was ist Nintendo Labo jetzt genau? Im Grunde genommen ist es Zubehör in Form von Pappe für die Nintendo Switch. Durch das Falten und Zusammenbauen der Pappe lassen sich verschiedene Formen wie Lenkräder oder Angeln herstellen, denen man schließlich mit den Joy-Con und der Nintendo Switch Leben einhaucht.

Video



Dieses Video ansehen auf YouTube

Erscheinen soll Nintendo Labo am 27. April 2018 in zwei unterschiedlichen Paketen. Das Einsteigerpaket soll wohl 69,99 Euro kosten. Außerdem wird es Workshops in Hamburg geben, wo ausgewählte Leute das Ganze vorab ausprobieren können. Die Workshops sollen zwischen dem 05. und 18. März stattfinden. Wer sich noch mehr über Nintendo Labo informieren will, der kann das auf der offiziellen Nintendo Website.

Quelle