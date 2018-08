Nintendo erweitert in diesem Jahr seine Palette an Mobile-Spielen: Der beliebte Funracer Mario Kart wird in diesem Jahr mit Mario Kart Tour sein Debüt auf iOS- und Android-Geräten feiern.

Vielleicht aber auch erst Anfang nächsten Jahres, denn laut Nintendo befindet sich das Spiel derzeit in Entwicklung und soll noch in diesem Fiskaljahr erscheinen. Dieses endet im März 2019.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. Februar 2018