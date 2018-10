Langsam aber sicher wird es ernst: Nintendo hat heute die letzte Nintendo Direct-Ausgabe rund um das kommende Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate angekündigt. In der gut 40-minütigen Präsentation will Nintendo letztmalig vor dem Release am 7. Dezember 2018 Informationen rund um das Switch-exklusive Spiel bekanntgegeben.

Die Präsentation ist für Donnerstag, den 1. November, um 15:00 Uhr angesetzt und kann wie gewohnt über die Nintendo Direct-Website, den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo DE oder die Super Smash Bros.-Facebook-Seite im Livestream verfolgt werden. Präsentiert wird die Nintendo Direct von Director Masahiro Sakurai.

Quelle: Nintendo Pressemeldung