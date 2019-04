Da hat Nintendo ein besonderes Osterei für die Fans in Petto. Passend zu Ostern, gewährt Nintendo zwei Wochen lang auf zahlreiche Blockbuster für Nintendo Switch und Nintendo 3DS & 2DS bis zu 60% Nachlass auf den regulären Verkaufspreis. Die Aktion beginnt am Donnerstag, dem 11. April um 15:00 Uhr und endet am Donnerstag, dem 25. April um 23:59 Uhr im Nintendo eShop.

Folgende Titel sind unter anderem für Nintendo Switch im Angebot:

Super Mario Odyssey: 33% Nachlass

The Elder Scrolls V: Skyrim: 50% Nachlass

Mario + Rabbids Kingdom Battle: 50% Nachlass

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 30% Nachlass

L.A. Noire: 60% Nachlass

Xenoblade Chronicles 2: 33% Nachlass

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy: 35% Nachlass

Diablo III: Eternal Collection: 33% Nachlass

Monster Hunter Generations Ultimate: 42% Nachlass

OCTOPATH TRAVELER: 33% Nachlass

Dark Souls Remastered: 30% Nachlass

Wolfenstein II: The New Colossus: 33% Nachlass

DOOM: 50% Nachlass

Darüber hinaus sind auch mehrere Spiele für denNintendo 3DS im Angebot:

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS: 33% Nachlass

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D: 33% Nachlass

New Super Mario Bros. 2: 33% Nachlass

