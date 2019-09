Nintendo Direct: Trials of Mana bekommt Remake

In der heutigen Nintendo Direct wurde das Remake zu Trails of Mana angekündigt. In diesem Mana Teil wählt Ihr zwischen 6 Charakteren und zwei Verbündeten. Eure Wahl beeinflusst hierbei, wie sich die Handlung entwickelt. Mit dem aufleveln der Charaktere könnt Ihr ebenfalls eure Klasse ändern und so mächtige Spezialfähigkeiten und Magie nutzen. Im Gegensatz zum klassischen Teil könnt Ihr springen und Combi-Angriffe mit euren Verbündeten ausführen. Trials of Mana erscheint am 24.04.2020.

