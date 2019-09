Nintendo DIrect: The Legend of Zelda: Link’s Awakening Dungeonbaumodus vorgestellt

In der heutigen Nintendo Direct wurde erstmals der Dungeonbaumodus von The Legend of Zelda: Link’s Awakening vorgestellt. In diesem Modus könnt Ihr eigene Dungeon bauen, indem Ihr verschiedene Räume aneinanderreiht. Die einzelnen Kammern sammelt Ihr während des Abenteuers. Außerdem können weitere Effekte den Räumen hinzugefügt werden. Als weiteres Feature können diese Dungeon auf einen Amiibo übertragen werden. Dadurch könnt Ihr Freunde eure Kreationen spielen lassen. The Legend of Zelda: Link’s Awakening erscheint am 20.09.2019. Ein passender Amiibo erscheint am selben Tag.

