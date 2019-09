In der heutigen Direct wurde erstmals ein neues Kirby Spiel gezeigt und auch gleich veröffentlicht. In Super Kirby Clash besteht eure Gruppe aus vier Kirbies. Diese bekommen verschiedene Klassen, als auch Items zugeteilt, um mehr als 100 Quests zu lösen. Diese bestehen darin, Bossgegner zu erlegen. Der Titel ist alleine, im Couch Coop, im lokalen Netzwerk oder aber online spielbar. Super Kirby Clash ist ab sofort als Free to Play Titel im EShop verfügbar.

Dieses Video ansehen auf YouTube