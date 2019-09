Wie die Leaks versprachen wurde Overwatch soeben für die Nintendo Switch angekündigt. In dem Trailer sind einige Spielszenen des Team-Shooters aus dem Hause Blizzard zu sehen. Wir sind gespannt wie sich Tracer und Co. auf der Nintendo Switch schlagen. Erscheinen soll der Titel am 15.10.2019.

