Nintendo Direct: Neues zu Pokémon Schwert und Schild

Für die heutige Direct war es laut Tweet eines der Hauptthemen. Zu Pokémon wurden gleich mehrere Sachen gezeigt. Zuerst zeigten die Macher ein sehr beliebtes Feature, nämlich die Wahl eines Outfits. Als Neuerung kommen hierzu nun auch Handschuhe. Außerdem kann man Frisuren nun noch mehr nach seinem Geschmack anpassen. Obendrein gibt es nun auch Make-Up welches genutzt werden kann. Mit Pokémon Camping wurde eine Art PokéPark vorgestellt in dem Ihr mit euren Taschenmonstern spielen könnt, wodurch sie trainiert werden. Darüber hinaus könnt Ihr mit bis zu drei weiteren Spielern gemeinsam campen. Als nächstes Feature, welches ebenfalls zum Camping gehört, wäre das Kochen von Curry zu nennen. Hierbei gilt es mehr als Hundert Rezepte auch verschiedenen Zutaten zu finden, um alle Currys zu entdecken.

Auf was wohl die meisten warteten sind neue Pokémon, so wurde Mortipot vorgestellt. Das Kaffeekannenmonster lebt in Hotels und Restaurants. Das zweite neue Pokémon ist Urgl, der blaue Vogel ist vom Typ Wasser und Flug und scheint äußerst hungrig zu sein. Nutzt Urgl Surfer oder Taucher, kmmt seine Fähigkeit Würgeschuss zum tragen, denn erleidet es Schaden, greift es somit nochmals an.

Pokémon Schwert und Schild erscheinen am 15.11.2019.