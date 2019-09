Nintendo Direct: Little Town Hero erhält Namen und Releasedatum

Bei der heutigen direkt erhielt ein Titel der vorerst unter dem Namen Town bekannt war seinen Namen. Game Freak Inc. bringt mit Little Town Hero ein neues RPG auf die Nintendo Switch. Die Bewohner der Stadt und des Schlosses befolgen eine Regel. Diese lautet: „Verlasse nie die Stadt.“. Doch eines Tages erscheint ein riesiges Monster. Der junge Axe stellt sich der Gefahr um seine Heimatstadt zu verteidigen. Um den Feind zu bezwingen braucht er Ideen, hierbei kommt es auf die richtige Strategie an, also wann muss man welche „Idee“ nutzen. Während des Kampfes kann er sich Unterstützung von Stadtbewohnern suchen. Dadurch verschafft sich Axe einen Vorteil um das Unheil abzuwenden. Fast der komplette Soundtrack wurde von Undertale Schöpfer Toby Fox kreiert. Little Town Hero erscheint am 16.10.2019.

