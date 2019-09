Nintendo Direct: Divinity: Original Sin 2 erscheint für Nintendo Switch

In der heutigen Nintendo Direct wurde Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition für die Nintendo Switch angekündigt. Divinity: Original Sind 2 ist ein RPG-Meisterwerk aus dem Hause Larian Games. Freiheit wohin das Auge reicht, so wie es in einem RPG eben sein soll. Der Titel ist stark an Pen and Paper Rollenspiele angelehnt. Dadurch sollte man seine Fertigkeiten als auch Item sorgfältig nutzen. Ebenso wirken sich eure Handlungen als auch Interaktionen auf euren Charakter aus. Für Spieler der Steam Version kommt noch ein Clou hinzu. So könnt Ihr mittels Speicherdaten Cloud euren Spielstand mit Nintendo Switch und PC gleichzeitig nutzen. Divinity: Orignial Sin 2 erscheint heute für die Nintendo Switch.

