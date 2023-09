Princess Peach: Showtime!, Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und F-ZERO 99 erscheinen für Nintendo Switch – Nintendo hat noch einiges in Petto für Nintendo Switch und veröffentlichte heute eine neue Nintendo Direct-Ausgabe, die einen Ausblick auf die Spielehighlights in den nächsten Monaten gab.

So gab es zum einen ausführliche Szenen aus Princess Peach: Showtime! zu sehen. In ihrer jüngsten Hauptrolle glänzt die Prinzessin durch eine Vielzahl von Verwandlungen und nimmt es mit der schurkischen Sauertruppe auf. Das Spiel erscheint am 22. März 2024 für Nintendo Switch. Neue Details zu Erweiterungspass für Splatoon 3 – Ruf zur Ordnung wurden ebenfalls enthüllt. Die Veröffentlichung ist für Frühling 2024 geplant. Darüber hinaus wurde eine optisch verbesserte Nintendo Switch-Version des ursprünglichen GameCube-Titels Paper Mario: Die Legende von Äonentor angekündigt. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Zudem zeigte die Präsentation F-ZERO 99, ein Multiplayer-Rennspiel, in dem 99 Spieler um den Pole Position kämpfen.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Spiele von Nintendos Partnern aus aller Welt vorgestellt. Die gesamte Präsentation könnt ihr hier sehen:

Quelle: PM Nintendo DE | Nintendo DE auf YouTube