Nickelodeon Kart Racers > Neuer Mario Kart Konkurrent im Oktober!

GameMill Entertainment hat heute den Funracer Nickelodeon Kart Racers angekündigt, der auf den Spuren der legendären Mario-Kart-Reihe wandelt und am 23. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.

Hinter dem Steuer der Karts nehmen bekannte Nickelodeon-Charaktere wie SpongeBob oder die Teenage Mutant Ninja Turtles und Figuren aus den Zeichentrickserien Hey Arnold!, Rugrats und vielen mehr Platz.

Bis zu vier Spieler können im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten, auch einen Koop-Modus wird es geben. Ganze 24 Strecken soll es geben, die euch nach Bikini Bottom, in die New Yorker Kanalisation oder in Arnolds Schule führen.

Die Karts sind zudem anpassbar und können mit mehreren Power-Ups und speziellen Angriffen ausgestattet werden. Dabei sollen sich die Strecken verändern: Slime Overload lässt eure Karts zu Jet-Ski-Racer werden.

Einige Screenshots gibt es ebenfalls bereits zu sehen. Nickelodeon Kart Racers erscheint am 23. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.