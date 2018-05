Das JRPG Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs von Bandai Namco und Level 5 gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Spielen des Jahres 2018. Um die Vorfreude auf das Rollenspiel zu steigern, zeigt IGN die ersten 18 Minuten aus dem Abenteuer.

Nach zahlreichen Verschiebungen wird Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs am 23. März endlich für PlayStation 4 und PC erscheinen. Um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, könnt ihr euch nun die ersten 18 Spielminuten im Video anschauen, welches die Kollegen von IGN veröffentlicht haben.

Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird die PS4 Pro unterstützen und soll eine eine dynamische 4K-Auflösung, sowie HDR bieten. Über 40 Spielstunden soll euch die Kampagne des Spiels fesseln.

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.