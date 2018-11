Die Sieger der RLCS 4 und 5 wurden von Sonntag auf Montag Nacht enttrohnt. Das europäische Topteam Team Dignitas bestehend aus ViolentPanda, Turbopolsa und Kaydop wurde vom amerikanischen Kontrahenten Cloud 9 bestehend aus Squishy Muffinz, Gimmick und Torment deklassiert.

Das Finale der Rocket League Championship Series fand diesesmal im großartigen Stile statt. Alle Teams aus den Top 10 reisten nach Las Vegas für ein bisher einmaliges Event. Das komplette Wochende sorgte für Überraschungen, doch die größte kam zum Schluss.

Nachdem Cloud 9 in der Lower Bracket schon fast vor dem ausscheiden stand, kämpften sie sich mit einem fullminanten Comeback zurück bis ins Finale um letztendlich als neuer Titelträger die RLCS zum ersten mal nach NA zu bringen.

Spiel 1 begann mit einem frühen Tor durch Gimmick in der ersten Minute. Doch Turbopolsa antwortete mit einem Tor seiner eigenen Art. Bei dem Versuche Cloud 9 wieder in Führung zu bringen scheiterte Squishy noch an Kaydop. Aber Cloud 9 greift wieder an und zwar fatal. Gimmick zerstört Turbopolsa während Squishy den Ball zu Torment lupfen kann, dieser macht den Sack zu, schießt das 2 – 1 und entscheidet Spiel 1.

Spiel 2 beginnt mit einem weitem Schuss von Turbopolsa der zu einer frühen 1 – 0 Führung führt. Wenige Sekunden danach baut Turbopolsa die Führung für Team Dignitas zu einem 2 – 0 durch einen Pass von ViolentPanda aus. Cloud 9 fehlen zu diesem Zeitpunkt noch die Antworten und es jedes Team hat einen Sieg auf dem Konto.

Spiel 3 ist eine Art Reset für Cloud 9, sie erhalten wieder Knotrolle nachdem Squishy sie 2 – 0 in Führung bringt. ViolentPanda erzielt zwar den Anschlusstreffer, aber Torment baut die Führung eine Minute später wieder aus. Gimmick setzte kurz vor Ende nochmals einen drauf und erzielt den Endstand von 4 – 1 mit einem derart fantastischen Bounceshot – Wir merken nochmals an das ist das Finale um 200.000 $.

Spiel 4 beginnt mit einer frühen Zerstörung von Turbopolsa, wodurch zwei Tore auf der Seite von Cloud 9 verbucht werden. Kaydop erzielt bei ca dre Minuten einen Anschlusstreffer um noch eine Möglichkeit auf einen Sieg zu haben. Bei zwei Minuten Restzeit kommt Turbopolsa nochmals zum Schuss, diesen nutzt Squishy um Gimmick in Szene zu setzen und zum 3 – 1 zu verwandeln.

Die aggressive Spielweise von Cloud 9 machte sich bezahlt und so wurde nicht nur der Gewinner der letztens beiden RLCS, Team Dignitas, sondern auch das einzige bis dato unbesiegte Teams bezwungen.