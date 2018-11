Nach mehrmaligem Verschieben des Releasetermins erscheint Battle Princess Madelyn nun endlich am 6. Dezember diesen Jahres in Europa. Das einstige Kickstarter Projekt steht aktuell bei einer Spendensumme von 212.665 CA$ und wird unter anderem für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

In dem stark von Ghouls N‘ Ghosts angehauchten Spiel, spielt ihr Madelyn mit ihrem Geisterhund Fritzy. Ziel ihrer Reise ist es ihr Königreich zu retten und dabei ihre Familie aus den Fängern eines bösen Zauberers zu befreien. Ob dieses Vorhaben gelingt, erfahrt ihr ab dem 6. Dezember auf oben genannten Plattformen. Versionen für Wii und PS Vita sollen im kommenden Jahr folgen.

Wie wir das Spiel aus dem Hause CBit Games finden lest ihr Anfang Dezember.

