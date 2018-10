New Super Mario Bros. Wii: Mod lässt euch gegen Bowsette kämpfen

Und der Hype um Bowsette geht in die nächste Runde. Erst kürzlich wurde von Fans mit Bowsette eine weibliche Form von Oberbösewicht Bowser erschaffen. Den Ursprung fand der Charakter durch die neue Superkrone, welche als neues Item für das kommende New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch auftaucht. Hierbei ist es vor allem Toadette, welche sich die Krone schnappt und kurz darauf zur Peachette wird, welche stark an Prinzessin Peach erinnert. Die Fangemeinde fragte sich, was wäre, wenn Bowser jene Krone benutzt und daraus folgend wurde mit Bowsette ein neuer, vielleicht auch eher kurzfristiger Internethype generiert. Schnell erfreute sich Bowsette großer Beliebtheit und eroberte durch zahlreiche witzige Bilder das Internet.

Video

Quelle