Am vergangenen Freitag ist das „neue“ alte Jump and Run-Highlight New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch in Europa erschienen. Die Neuauflage bietet diesmal direkt von Haus aus die beiden Wii U-Spiele New Super Mario Bros. U und New Super Luigi U in einem Gesamtpaket. Zudem locken einsteigerfreundliche Neuerungen an den Controller, sodass auch Neulinge ihren Spaß mit dem Jump and Run haben können.

Passend zur Veröffentlichung von New Super Mario Bros. U Deluxe hat Nintendo den offiziellen Release-Trailer veröffentlicht, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen:

Quelle: Nintendo DE