Sony hat die Neuheiten im PlayStation Store KW03 2018 bekannt gegeben. In dieser Woche erwarten PlayStation-Spieler nur wenige Highlights. Die interessantesten Spiele der Woche sind Kingdom: New Lands, welches bereits heute erscheint und STREET FIGHTER V ARCADE EDITION, welches ab 19.01. zum Download bereit steht.

Zudem geht die Monster Hunter World Beta am 19.01. in die nächste Runde, bevor das Spiel in der kommenden Woche erscheint.



PlayStation 4

ab 16.01.

Defunct

Defunct – Deluxe Edition

AO Tennis

Kerbal Space Program Enhanced Edition

InnerSpace

Kingdom: New Lands

Portal of Evil: Stolen Runes

Beholder Complete Edition

ab 17.01.

Albert and Otto

Super Pack 5 in 1 by 4 HIT

ROYAL BUNDLE

SEA DEFENSE BUNDLE

Arcade Archives FRONT LINE

ab 19.01.

Madden NFL 18: G.O.A.T. Super Bowl Edition

STREET FIGHTER V ARCADE EDITION DELUXE

STREET FIGHTER V ARCADE EDITION

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY

StarDrone VR

Vesta

PS Vita

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY ab 19.01.