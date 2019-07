Am morgigen Tag erscheint mit „Judgment of Atlantis“ ein weiterer Zusatzinhalt für Assassin’s Creed Odyssey in Europa. Passend dazu hat Ubisoft einen Trailer zur Erweiterung veröffentlicht, die ihr ab morgen für PlayStation 4 und Xbox One erwerben könnt:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle: Ubisoft