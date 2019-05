Im kommenden Monat erscheint mit Crash Team Racing Nitro-Fueled ein weiterer Fun-Racer für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Kürzlich ist ein neues Video zum Spiel veröffentlicht wurden, in dem ihr den Abenteuer-Modus des Rennspiels begutachten könnt. Im Abenteuer-Modus erwartet euch ein umfangreiches Story-Abenteuer, bei dem ihr in diversen Rennen antreten müsst und obendrein eine komplexe Oberwelt erkunden dürft.

20 Minuten Gameplay aus Crash Team Racing Nitro-Fueled:

Crash Team Racing Nitro-Fueled wird am 21. Juni 2019 in Europa erscheinen.

Quelle: PlayStation Underground