Neues Vergleichsvideo zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Unsere Kollegen von GameXplain haben ein neues Vergleichsvideo zum kommenden Nintendo Switch-Titel The Legend of Zelda: Link’s Awakening veröffentlicht. In dem Video wird das Remake mit dem Gameboy-Original in der Region „Tal Tal Heights“ gegenübergestellt. Dabei seht ihr einmal mehr mit welcher Detailverliebtheit Nintendo bei der Umsetzung des Klassikers an die Arbeit gegangen ist.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening Vergleichsvideo

The Legend of Zelda: Link’s Awakening erscheint am 22. September 2019 exklusiv für die Nintendo Switch in Europa. Der Titel wird auch in einer Limited Edition erscheinen und zusätzlich wird ein spezieller Link amiibo veröffentlicht.

Quelle: GameXplain