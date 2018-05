Neues Update von Fortnite steht heute bevor und integriert eine neue Waffe ins Spiel

Ein neues Update für Fortnite steht kurz bevor. Neben einem Buff für die Assault Rifle und einem „Nerf“ für Büsche, dürfen sich Spieler auf eine neue Waffe freuen. Somit wird das Waffenarsenal um eine schallgedämpfte Variante der SMG in beiden Spielmodi erweitert.

Eines vorweg: In Fortnite ist es bekannterweise möglich, sich auf eine abgeschossene Rakete zu stellen und diese zu „reiten“. Was anfangs nicht von Epic Games geplant war, wird jetzt bewusst nicht entfernt.

Doch nicht nur das, auch die Assault Rifle erhält einen Buff, welcher den Rückstoß der Waffe um 20 Prozent verringert. Außerdem soll die Präzision der Waffe ebenso 20 Prozent schneller wieder zurückgesetzt werden. Demgegenüber soll das Item „Busch“ aber deutlich seltener fallen.

Eric talks weapon changes, Silenced SMG and team killing in our latest Dev Update! pic.twitter.com/oRlukErlxg

— Fortnite (@FortniteGame) 17. November 2017