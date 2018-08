Neues Salvengewehr für Fortnite Battle Royale auf dem Weg

Erst kürzlich wurde mit der Version 4.2 für heute eine neue Aktualisierung zu Fortnite Battle Royale angekündigt. Aufgrund technischer Komplikationen kann sich die Veröffentlichung des Updates allerdings auf unbestimmte Zeit verzögern. Neben, vermutlich, einigen Optimierungen der Spielmechaniken, sollen sich Spieler zudem auf ein neues Salvengewehr freuen dürfen. Die neue Waffe orientiert sich dabei optisch stark an der FAMAS. Zeitgleich mit dem Update könnte auch das Thanos-Event enden.

A new week, a new patch! v4.2 is gliding in May 15, with downtime beginning at 4am ET (08:00 GMT).

We’ve discovered an issue that’s going to delay the release of v4.2. Due to this delay some quests may not function until the build releases.

We’ll update you once we have a more accurate time frame.

— Fortnite (@FortniteGame) 15. Mai 2018