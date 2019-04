Bei Rocket League stehen diesen Monat zwei Updates an. So kommt am 16.04. das sogenannte Esports Shop Update und am folgenden Tag der neue Rocket Pass.

Der Esport Shop soll dazu dienen, euren Teamstolz zum Ausdruck zu bringen. Verfügbar wird er ab dem 16.04. sein. Weitere Infos hierzu folgen nächste Woche. So soll nicht nur das Aussehen des Shops enthüllt werden, sondern auch welche Items dort erwerbbar sind.

Der Rocket Pass 3 kommt mit Challenge System daher. So sollen die Pro Level (ab 70) nur mit verschiedenen Herausforderungen machbar sein.

Weitere Punkte des Updates sind der HDR Support für die PS4, PS4 Pro und die Xbox one S. Darüber hinaus wird es nun auch Replay FX geben. Dies ermöglicht verschiedene Optionen im Replay Mode. Die Features sind: ändern der Feldtiefe, ändern der Hintergründe, Einbindung von Greenscreen Effekten, Farbanpassung sowie weitere Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Replay FX befindet sich zwar noch in der Beta ist aber in vollem Umfang im Update am 16.04. enthalten.