Die gute Emily Rogers hat einmal mehr ein paar neue Spekulationen rund um die Nintendo Switch in den Raum geworfen. Diesmal befassen diese sich mit einer möglichen Umsetzung beziehungsweise Portierung des Prügelhits Super Smash Bros. 3DS & Wii U.

Gerüchte rund um eine mögliche Umsetzung des Beat’em Ups gab es mehrfach. So wurde der Titel häufig neben Mario Kart 8 als möglicher Portierungskandidat genannt, bis heute fehlt allerdings eine offizielle Ankündigung. Emily Rogers will nun aus ihren Nintendo-nahen Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass ein Smash Bros. Spiel in diesem Jahr für Nintendo Switch angekündigt und auch auf den Markt kommen soll. Sie fügt zudem an, dass der Titel neue Inhalte, als auch bereits bekannte Inhalte aus dem 3DS- und Wii U-Teil besitzen soll. Daher ist auch nicht klar, ob Nintendo das Spiel als „Deluxe“-Variante wie Mario Kart 8 verkaufen wird oder als direkten Nachfolger.

Da Rogers häufig glaubwürdige Gerüchte in den Umlauf bringt, könnte ein Smash Bros.-Spiel für Switch durchaus in greifbarer Nähe sein. Wir bleiben für euch wie immer am Ball!

Quelle: Resetera