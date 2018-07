Neues Gameplay zu Spyro Reignited Trilogy veröffentlicht

Viele Fans haben sich sehr gefreut, dass die ersten drei Teile der beliebten Spyro-Reihe in Form eines Remasters für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Dabei nennt sich das ganze Vergnügen Spyro Reignited Trilogy und soll am 21. September veröffentlicht werden. Ein neu veröffentlichtes Gameplay Video soll diese Vorfreude noch steigern.

Gameplay Video:

