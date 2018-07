Neues Gameplay-Video zu Gravel: Franciacorta Speed Cross

Die italienischen Rennspiel-Profis von Milestone haben ein neues Video zum Offroad-Racer Gravel veröffentlicht. Im Fokus des neuen Videos steht das Franciacorta Speed Cross-Event.

In diesem Modus werden, ähnlich dem Rallicross aus anderen Rennspielen, Asphalt und Off-Road miteinander kombiniert. Die Strecken sind deutlich enger und ihr benötigt eine gute Taktik, um die Sprünge und Schikanen zu meistern.



Gravel wird am 27. Februar 2018 endlich für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen.