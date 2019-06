Unsere Kollegen von GameXplain haben neues Gameplay aus der E3-Demo von The Legend of Zelda: Link’s Awakening veröffentlicht. Darin bekommt ihr unter anderem den Einsatz der Sprung-Feder zu sehen und Impressionen aus Tal Tal Heights:

The Legend of Zelda: Link’s Awakening erscheint am 20. September 2019 in Europa.

Quelle: GameXplain