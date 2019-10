Auf dem Nintendo DS war die Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging-Reihe ein riesiger Erfolg und Nintendo bringt die Serie nun auf die Nintendo Switch zurück. In Japan hat BigN nun den neuen Serienteil der Gehirn-Jogging-Reihe vorgestellt, der noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Auch in dem neuesten Ableger geht es darum Denk- und Logikaufgaben zu lösen und sich somit auch geistig Fit zu halten. Passend zum neuen Spiel wird auch ein spezieller Stylus erscheinen, mit dem ihr die Ergebnisse zu den einzelnen Aufgaben flink auf den Touchscreen der Nintendo Switch schreiben könnt. Umgerechnet soll der Stylus in etwa 10 Euro kosten.

Die Retail-Fassung des Knobelspieles soll in Japan direkt mit dem Stylus ausgeliefert werden. Der Download im eShop wird dadurch etwas kostengünstiger angeboten. Ob und wann das Gehirn-Jogging auch in den westlichen Gefilden erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. In Japan erscheint das Spiel am 27. Dezember 2019.

Quelle: Nintendo JP