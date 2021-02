Das von ININ Games und STUDIOARTDINK entwickelte 2D-Abenteuer Wonder Boy: Asha in Monster World hat einen neuen Trailer erhalten. Zwar hat der Titel mit dem zweiten Quartal 2021 noch keinen festen Releasetermin für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhalten, aber dennoch können Fans so ihre Vorfreude auf das farbenfrohe Abenteuer steigern:

Neben einer digitalen Version für 34,99 Euro wird das Spiel auch in einer Retail-Variante für 39,99 Euro auf den Markt kommen. Zusätzlich wird es limitierte Sammlervarianten in Form der „The Collector’s Edition“ für 99,99 Euro sowie einer „The Mega Collector’s Edition“ für 179,99 Euro geben. Erstere Variante beinhaltet eine Monster World Karte der Spielwelt, zwei Soundtrack-CD’s (Original + Remix), ein Artbook, sowie Pepelogoo Ball. Die teurere Variante enthält darüber hinaus weitere Sammleritems wie eine 18 Zentimeter große Sammelfigur, Viyl-Sticker und einen Pin.

Quelle: PM PR Hound