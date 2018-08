Rockstar Games hat den dritten offiziellen Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Der neue Titel der Macher von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption spielt im Amerika von 1899 und bietet eine epische Erzählung über das Leben in Amerika an der Schwelle eines neuen Zeitalters nach dem Ende der Wild-West-Ära. Das Spiel soll offiziell am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One hierzulande erscheinen.

Der offizielle Trailer zum Spiel:

Quelle: Rockstar Games