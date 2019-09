Kommende Woche erscheint mit Mario Kart Tour der erste Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe für Smartgeräte. Nintendo hat nun einen neuen Trailer in Vorbereitung zur Veröffentlichung des Funracers veröffentlicht. In selbigem bereiten die Toads die Metropole New York City auf ein wildes Rennen mit Mario und seinen Freunden vor. Denn erstmals wird es in dem Rennspiel auch Schauplätze geben, die an reale Städte angelehnt sind:

Mario Kart Tour wird kommende Woche Mittwoch, also am 25. September 2019, für iOS- und Android-Geräte über die jeweiligen Downloadstores erscheinen. Der Titel ist Free-to-Play, wird aber kostenpflichtige Zusatzinhalte bieten.

Quelle: Nintendo auf Youtube