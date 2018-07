Nintendo of Japan hat einen brandneuen Trailer zum kommenden Jump and Run Kirby Star Allies veröffentlicht. In dem neuen Video stellt euch Nintendo Kirby’s spielbare Freunde aus dem kunterbunten Hüpfspiel vor, welches hierzulande am 16. März 2018 erscheinen soll.

Kirby Star Allies Trailer:

