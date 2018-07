Neuer Trailer zu Code Vein stellt den Charakter Yakumo vor

Immer näher rückt der Erscheinungstermin des Action-RPGs Code Vein aus dem Hause Bandai Namco Entertainment. Dabei erinnert der Titel vom Gameplay stark an Dark Souls, kommt aber in einem ansehnlichen Anime-Stil daher. Außerdem setzt das Spiel stark darauf, dass ihr mit einem Begleiter durch die Lande zieht. Damit ihr schon im Vorfeld wisst, auf was für Charaktere ihr euch einlasst, lässt Bandai Namco immer wieder kleinere Informationen zu den einzelnen Figuren durchsickern, wie schließlich einen neuen Trailer zu dem Charakter „Yakumo“, welchen wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Hier der Trailer:

