Neuer Trailer zeigt abwechslungsreiches Piraten-Gameplay von Sea of Thieves

Ein neuer Trailer für Sea of Thieves ist erschienen und Entwickler Rare zeigt mit diesem einige spannende und abwechslungsreiche Möglichkeiten des Piratenlebens auf. Sei es das Kapern von Schiffen oder die Erkundung von unbekannten Gewässern.

Nichts für Landratten!

Das Video präsentiert euch diverse Einblicke in die Spielmechaniken, die euch als Spieler von Sea of Thieves erwarten. So sieht man packende Seeschlachten, Schatzssuchen oder einfach das Beisammen sein der Crew beim Musizieren oder Trinken. Außerdem können sich Spieler mithilfe einer der Kanonen auf andere Schiffe schießen lassen.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Einen genauen Release gibt es für Sea of Thieves leider noch nicht, es soll aber 2018 für Xbox One und PC erscheinen.

Quelle