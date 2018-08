Nintendo Japan zeigt neue Videos zu Bayonetta 2 auf Nintendo Switch. Bayonetta 2 für Nintendo Switch wird am 16. Februar in einer normalen und in einer limitierten Edition erscheinen. Der Download der digitalen Version wird 12,4 GB groß sein.

Der Übersichts-Trailer zeigt euch die Möglichkeiten des Koop-Modus und geht auf die amiibo-Funktionen der Spiele ein. Im Tag Climax Modus bekämpft ihr wahlweise lokal oder über das Internet mit einem Freund Wellen aus immer stärker werdenden Gegnern. Zur Auswahl stehen eine Menge verschiedener Charaktere. Die amiibo-Figuren schalten verschiedene neue Outfits für Bayonetta, sowie die Waffen frei. Auch weitere, nicht genannte Funktionen soll es geben.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Zudem veröffentlichte Nintendo Japan mehrere kleine Videos, die die Kollegen von Nintendo Wire zu einem kompletten Trailer zusammengefügt haben. Darin seht ihr neues bewegtes Spielmaterial zum Actiontitel.