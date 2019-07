Nintendo hat eine einminütige neue TV-Werbung zu Pokémon Schwert und Schild in Japan veröffentlicht. In dem Clip sind selbstverständlich neben den Kämpfen auch neue Pokémon zu sehen. Außerdem erhält man einen Einblick in die neue Galar-Region und findet das ein oder andere Pokémon aus älteren Generationen wieder. Aktuell sind 14 Monster der neuen Generation bekannt, darunter sind die Erstentwicklungen der Starter: Chimpep, Hopplo und Memmeon. Darüber hinaus sind natürlich die beiden editionsspezifischen Legendären Pokémon Zacian und Zamazenta bekannt. Eine aktuelle Liste ist hier verlinkt: Liste. Wir sind gespannt welche neuen Pokémon noch enthüllt werden und halten euch dahingehend auf dem Laufenden. Pokémon Schwert und Schild erscheint wie immer im November, um genau zu sein am 15.11.2019.

