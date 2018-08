The Pokémon Company International und Nintendo haben neue Details über die Mega-Entwicklung und weitere Neuigkeiten zu den mit Spannung erwarteten Spielen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! bekannt gegeben, die in diesem Jahr für die Nintendo Switch-Konsole erscheinen werden.

Beide Spiele richten sich an Spieler, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele eintauchen, und gleichzeitig auch an langjährige Fans, die sich darauf freuen, Pokémon auf eine neue Art zu erleben.

Entfessle die Mega-Entwicklung

In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! werden Spieler die Möglichkeit haben, einmal pro Kampf bei einem ihrer Pokémon eine Mega-Entwicklung auszulösen – vorausgesetzt sie haben einen Schlüssel-Stein und den jeweiligen Mega-Stein für ihr Pokémon. Die Mega-Entwicklung sprengt die Grenzen der Entwicklung. Sie entfesselt für eine kurze Zeit die in einem Pokémon schlummernde Energie und kann nur dann erfolgen, wenn ein starker Bund zwischen Pokémon und Trainer besteht. Die ersten drei Pokémon, bei denen Fans im Laufe ihres Abenteuers eine Mega-Entwicklung auslösen können, sind Bisaflor, Glurak und Turtok.



Erkunde Orania City, eine berühmte Stadt in der Kanto-Region

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! werden die Spieler an viele interessante Orte in der Kanto-Region führen. Unter anderem gibt es da Orania City, wo das luxuriöse Kreuzfahrtschiff MS Anne einmal im Jahr anlegt. In der Pokémon-Arena von Orania City können Spieler den Arenaleiter Major Bob herausfordern, der auch „Blitz am Himmel des Militärs“ genannt wird.



Hier kommt Team Rocket

Team Rocket ist ein weiteres Beispiel für die Vielfalt an Charakteren, denen der Spieler in der Welt von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! begegnen wird. Diese finstere Organisation ist darauf aus, Pokémon für ihre abscheulichen Pläne zu nutzen und so Profit aus ihnen zu schlagen. Auch Team Rockets berühmteste Mitglieder geben sich die Ehre: Jessie, James und Mauzi

