Bereits am Vormittag hat unser Phil über das aktuelle Gerücht rund um eine wohlmöglich geplante Nintendo Direct berichtet. Nun sind weitere Hinweise aufgetaucht, die auf kommende Spieletitel für den Nintendo 3DS und die Nintendo Switch hindeuten. Die aktuellen Leaks wurden von einem in der Szene durchaus bekannten Twitter-User veröffentlicht, der in letzter Zeit mit seinen Behauptungen schon öfter richtig lag.

Die wichtigsten Aussagen:

das Rollenspiel Dragon Quest XI soll diesen Monat in einer Nintendo Direct präsentiert werden und aller Voraussicht nach auch im Westen erscheinen

soll diesen Monat in einer Nintendo Direct präsentiert werden und aller Voraussicht nach auch im Westen erscheinen der beliebte Blizzard-Titel Hearthstone soll für die Nintendo Switch umgesetzt werden, allerdings steht noch in den Sternen, ob der Titel auf der Nintendo Direct gezeigt wird

soll für die Nintendo Switch umgesetzt werden, allerdings steht noch in den Sternen, ob der Titel auf der Nintendo Direct gezeigt wird laut der aktuellen Gerüchte soll Rockstar Games nach der Umsetzung von L.A. Noire nun auch an einer Portierung von GTA V für die Nintendo Switch arbeiten – Release des Action-Titels soll im Herbst diesen Jahres sein

für die Nintendo Switch arbeiten – Release des Action-Titels soll im Herbst diesen Jahres sein Rockstar Games zum Zweiten: Der Hersteller soll wohl an einer weiteren Portierung eines „älteren“ Spieles für die Nintendo Switch arbeiten

zum Zweiten: Der Hersteller soll wohl an einer weiteren Portierung eines „älteren“ Spieles für die Nintendo Switch arbeiten Animal Crossing soll in diesem Jahr für die Switch erscheinen und einer der wichtigsten Titel für die Nintendo Switch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft werden

für die Nintendo Switch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft werden Dragon Ball Fighters Z wird auch für Nintendo Switch erscheinen, die Portierung stockt allerdings aufgrund kleinerer Schwierigkeiten, sodass der Titel wohl erst Ende 2018 erscheinen wird

wird auch für Nintendo Switch erscheinen, die Portierung stockt allerdings aufgrund kleinerer Schwierigkeiten, sodass der Titel wohl erst Ende 2018 erscheinen wird Nintendo möchte auch 2018 einige Nintendo 3DS-Spiele veröffentlichen; es sei aber davon auszugehen, dass dies zum Großteil aber eher kleinere Projekte sein werden

veröffentlichen; es sei aber davon auszugehen, dass dies zum Großteil aber eher kleinere Projekte sein werden die einzige Ausnahme soll ein neues The Legend of Zelda-Spiel aus der Top-Down Perspektive sein, welches wohl auf dem Gameboy-Klassiker The Legend of Zelda: Link’s Awakening basieren soll

Was sagt ihr zu den Gerüchten? Haltet ihr diese für realistisch oder klingt dies eher an den Haaren herbeigezogen? Teilt uns eure Meinungen in den Kommentaren mit.

