Das Capcom an einem Remake von dem Horror-Klassiker Resident Evil 2 arbeitet ist seit einigen Monaten bekannt. Dennoch gibt es bislang so gut wie keine verwertbaren Informationen rund um die Neuauflage, die wohl für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Nun will ein User auf 4chan erste Informationen zum Resident Evil 2 Remake erhalten haben, deren Bestätigung bislang allerdings aussteht. Die wichtigsten Details haben wir hier für euch zusammengefasst.

das Remake von Resident Evil 2 soll wie Resident Evil 4 ein Action-Titel aus der Verfolgerperspektive sein und keine vorgefertigten Hintergründe mehr nutzen

viele Szenarien und Schauplätze im Spiel wurden überarbeitet und neu designt. Dazu zählen unter anderem die Raccoon City Polizeistation und weite Teile der Stadt

auch in der Neuauflage wird es aammelbare Gegenstände geben; diese werden traditionell wie in den meisten Resident Evil-Spielen durch ein „helles leuchten“ angezeigt

wie im Original soll es zwei Kampagnen geben; eine behandelt die Story aus Sicht von Leon und die andere aus der Sicht von Claire; diesmal soll es aber mehr zusammenhängende Abschnitte und Sequenzen geben, in denen die beiden Protagonisten miteinander interagieren

in der Neuauflage von Resident Evil 2 soll es das Krodokil in der Kanalisation wohl nicht mehr geben

Sherry Birkin wird spielbar sein und kann sich augenscheinlich nun besser zur Wehr setzen

auch Ada bekommt ihr eigenes Szenario spendiert, welches zusätzlich noch erweitert wurde und weitere Einblicke in die Story ermöglicht

laut dem Gerücht soll der Zusatzmodus „The 4th Survivor“ zunächst nicht enthalten sein, sondern erst über einen DLC freigeschaltet werden

in Sachen Schwierigkeitsgrad soll sich das Remake an Resident Evil 7 orientieren, so steht euch auf „Normal“ eine automatische Speicherfuntkion zur Verfügung

für Fans der Reihe soll es wohl zahlreiche alternative Outfits geben, die wohl auch als DLC angeboten werden

Capcom peilt aktuell eine Auslieferung des Titels für Ende 2018 an

