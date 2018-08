Am 16. Februar erscheint das Indie-Abenteuer Fe auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Während wir bereits seit einer Woche umfangreiche Details zur PS4- und Xbox-Version kennen, gibt es heute neue Informationen zur Switch-Umsetzung.

Das wunderschöne Indie-Spiel von Entwickler Zoink erscheint am 16. Februar zu einem Preis von $19,99 im eShop der Nintendo Switch. Vermutlich wird das ebenfalls dem deutschen Preis entsprechen, welcher somit bei €19,99 liegen wird. Diesen Preis bestätigten sowohl GameStop, als auch die US-Seite von Nintendo.

Die genaue Spielzeit sei schwer zu beziffern, da man will, dass sich die Spieler die Zeit nehmen und die Umgebung erkunden. Wer nur der Hauptquest folgt, wird in etwa sieben bis acht Stunden durch sein. Danach kann die Welt jedoch weiterhin frei erkundet und nach Geheminissen durchsucht werden. Die Welt von Fe sei groß genug, um darin verloren zu gehen, jedoch klein genug, um wirklich alles entdecken zu können.

Fe – Euer Abenteuer in einer farbenfrohen Welt

Das vom preisgekrönten schwedischen Studio Zoink Games entwickelte Plattformspiel Fe ist in einer fantasievollen offenen Welt angesiedelt. Spieler brechen zu einem Abenteuer auf, um die Geheimnisse des Waldes wortlos und nur anhand optischer Eindrücke und Geräusche zu entdecken.

Die magische Umgebung von Fe wird Spieler in ihren Bann ziehen, während sie Geheimnisse aufdecken, Rätsel lösen und den mystischen Kreaturen des Waldes begegnen. Spieler bahnen sich kletternd, gleitend und grabend einen Weg durch die offene Spielwelt und treffen dabei auf Pflanzen und Tiere, mit denen sie interagieren können, um sie vor den Silent Ones, roboterähnliche Maschinen, die den Wald bedrohen, zu retten. In einer Spielumgebung mit unglaublicher Bewegungsfreiheit, die voller Geheimnisse steckt, schlüpft der Spieler in die Rolle von Fe und entdeckt eine Welt, die er nie wieder verlassen möchte.