Need for Speed Payback – Update für freie Fahrt angekündigt

Zum neuen Jahr hat EA ein Update für das Rennspiel Need for Speed Payback angekündigt. Mit dem Update hält endlich der Freie Fahrt-Modus im Online-Multiplayer Einzug in das Spiel.

Einen genauen Termin für das Update gibt es bislang jedoch noch nicht. Sobald ihr die kostenlose Erweiterung heruntergeladen habt, dürft ihr Fortune Valley zusammen mit euren Freunden online frei erkunden. Der Wiedergutmachungskurs von EA geht also weiter. Genaue Informationen sollen bereits in Kürze folgen.