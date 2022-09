Nach der Beta – Warum ich mich auf Call of Duty Modern Warfare 2 freue

Die Multiplayer Beta zu Call of Duty Modern Warfare 2 ist vorbei. Und ich persönlich freue mich auf den Release des neuen Call of Duty, wie seit Jahren nicht mehr. Zu jedem Ableger der Reihe gibt es hunderte Meinungen. Ich möchte nicht so tun, als wäre meines die einzig zulässige. Aber ich möchte im folgenden erklären, weshalb für mich, ganz persönlich, Modern Warfare 2 ein Highlight des Jahres werden könnte, wie es lange kein Call of Duty mehr war.

Wenn Rainbow Six und Call of Duty ein Kind zeugen würden, dann hieße es Modern Warfare 2

Die Beta auf der Series X brachte zutage, was man nach Modern Warfare 2019 schon beinahe erwarten konnte: Dieses CoD hat einige Anleihen von Taktik Shootern wie Rainbow 6 Siege. Dabei kombiniert es schnelles und flexibles Movement mit einer recht kurzen Time to Kill und Elemente wie Mounting an Fenstern und Vorsprüngen, mobilen Deckungen und Überwachungskameras, die man früher eher in Rainbow und Co gefunden hatte sehr geschickt.

Für Call of Duty Verhältnisse wird das Gameplay sehr viel taktischer als in anderen Ablegern des Franchise. Kritiker dieser Ausrichtung bemängeln gerne, dass es nun von Campern nur so wimmele und schnelles Run and Gun Gameplay ja überhaupt nicht mehr möglich sei. Wer dies behauptet, der hat vermutlich nicht einmal mit einer Schrotflinte die teils engen, verwinkelten Gänge der Beta Map Farm 18 abgelaufen. Und wer sich für einen Pro Gamer hält, aber kein Mittel gegen Camper weiß, der ist meiner Ansicht nach ohnehin verloren.

Modern Warfare 2 hat für jeden Spielstil, vom Run and Gunner bis hin zum gemütlicheren Typ, mit Zelt im Gepäck, seine Momente, was Movement und bisher gesehene Maps angeht.

Letztendlich bin ich der Ansicht: Modern Warfare 2 hat für jeden Spielstil, vom Run and Gunner bis hin zum gemütlicheren Typ, mit Zelt im Gepäck, seine Momente, was Movement und bisher gesehene Maps angeht. Entsprechend hat zwar auch jeder Spieler etwas zu meckern, für mich überwiegen aber die positiven Momente sehr.

Modern Warfare 2: Neues Perk System, neues Wasser, neue Progression

Außerdem wurden einige grundlegende Elemente bisheriger Serienableger grundlegend überarbeitet.

Wasser:

Um das unwichtigste zu nennen: Wasser wird begehbar. Unwichtig nur deshalb, weil beispielsweise die Black Ops Ableger dies schon lange boten. Für Modern Warfare, wo eine Wasserberührung mit dem großen Zeh bisher tödliche Folgen hatte, ist dies aber eine Neuerung, die riesigen Impact hat und außerdem gut umgesetzt wurde. Ganze You Tube Videos beschäftigen sich schon jetzt damit, wie Dinge sich im Wasser verhalten, wie gut das ganze ausschaut. Außerdem kann auch nicht hirnlos jede Waffe unter Wasser abgefeuert werden, sondern nur geeignete. Call of Duty Modern Warfare 2 bietet damit für mich das interessanteste Wasser des gesamten Franchise. Progression:

Auch die grundlegende Progression wurde überarbeitet. Musste man bisher Waffen über das Spielerlevel und Aufsätze dann für jede Waffe einzeln freischalten, so wird dies nun in einem Progression-Strang zusammengefasst. Dies ist noch immer zeitaufwändig und ihr könnt nicht jeden Aufsatz mit jeder Waffe unlocken, wenn ihr einen Aufsatz aber einmal habt, dann ist dieser auf jeder Waffe derselben Gattung nutzbar. Also beispielsweise auf allen Snipern oder Sturmgewehren. Dies senkt für mich die Hürde enorm, einmal mit einer anderen Waffe zu experimentieren. Erstens muss man nicht gänzlich „nackt“ mit dem neuen Schießeisen starten, zweitens wird man sogar belohnt, da man noch Aufsätze für seine Lieblingswaffe mit freispielen kann. Das wird zwar für harte Profis die Meta nicht ändern, die sich in jedem CoD bildet, für die breite Masse an Casuals aber fühlt sich das sicher belohnend an und der Grind insgesamt wird aufgelockert. Perks:

Das alte Pick 3 Perk System wurde grundlegend umgestaltet. Man kann Perks zwar immernoch aus einem Pool wählen, diese sind aber in Kategorien von Basis bis Bonus eingeteilt. Ein Basis Perk hat man zu Rundenbeginn. Dann schält man ein weiteres frei. Und spät in der Runde erhält man ein zusätzliches Bonus-Perk.

Die Perks schalten durch einen zeitlichen Ablauf frei, sodass am Ende der Runde jeder alle Perks hat. Objectives und Kills oder Assists beschleunigen die Freischaltung aber. Genaue Angaben zur Zeit und Punkteboni kann man hier schwer machen, da die Entwickler bereits während der Beta verschiedene Einstellungen getestet hatten und sich das bis zum Release sicher weiter verändert. Letzten Endes ist auch dies alles Geschmackssache. Mir persönlich gefällt, dass viele Meta Perks vergangener Teile erst im späteren Rundenverlauf verfügbar sind, und man zumindest in der ersten Spielhälfte auf diese verzichten muss, sich das Geschehen und die Fähigkeiten im Verlauf dann aber entwickelt.

Modern Warfare 2 – das bestaussehendste Call of Duty im Multiplayer

Modern Warfare 2 setzt für mich auf der Series X im Multiplayer auch grafisch neue Bestmarken. Gestochen scharf, absolut smooth und mit ausreichend Effekten, um Adrenalin zu erzeugen. Selbes hätte man vielleicht schon über Vanguard sagen können. Das damalige Effektgewitter mit teilzerstörbarer Umgebung sorgte aber für mich dafür, dass einiges an Übersichtlichkeit auf der Strecke blieb. Modern Warfare 2 hingegen bleibt trotz aller Effekte clean und erlaubt eine gewisse Übersicht.

Was mag da noch kommen? Die Beta weckt Hoffnungen, die der Release erst noch erfüllen muss

Natürlich müssen in der Vollversion die durch die Beta geweckten Hoffnungen erst noch erfüllt werden, soll Vorfreude nicht in Enttäuschung münden. Ist die Kampagne gut? Hier muss die Qualität von Modern Warfare 2019 mindestens gehalten, die von Vanguard bei weitem übertroffen, werden.

Wie sehen die verbleibenden Maps aus und wie läuft der Content Nachschub? Kurz nach Release einige alte Maps nachschieben, dann aber schnell auch neue bringen, damit der Multiplayer frisch bleibt, und das ganze durch neue Modi garnieren. Ein Teil meines Freundeskreises liebt beispielsweise Infected und Gungame. Da darf der Beitritt zur Lobby als Party dann aber nicht verboten sein.

Was können die angekündigten Raids und Warzone 2 mit seinem DMZ Modus, der stark an Tarkov erinnern soll, und wie schafft es Activison beide Parts interessant zu halten, ohne dass sich diese gegenseitig Konkurrenz machen? Gibt es für diese beiden eigenständigen Spiele auch eigenständige Trophies/Erfolge, oder wird hier wieder geschickt an Plattformvorgaben vorbei geschummelt? Kann die großartige Grafik in einem riesigen Warzone 2 ebenfalls auf diesem Niveau gehalten werden? Hier müssen noch viele Kleinigkeiten beachtet werden, will Modern Warfare 2 für mich im Ganzen das Spiel werden, welches ich mir nach der sehr guten Multiplayer Beta erhoffe.