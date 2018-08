Monster Hunter World Verkaufszahlen mit Rekord am ersten Wochende. Monster Hunter World hat einen Traumstart hingelegt! In den ersten drei Tagen nach dem Release am 26. Januar konnten weltweit mehr als 5 Mio. Einheiten auf PlayStation 4 und Xbox One verkauft werden, diese Zahl schließt auch Download-Verkäufe mit ein.

Eine beachtliche Zahl für das erste Releasewochenende.

Quelle